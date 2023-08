Si parla della cancellazione del reddito di cittadinanza e dell’inflazione che erode il potere d’acquisto delle famiglie a Omnibus, su La7. Il giornalista di Famiglia cristiana, Francesco Anfossi, prima provoca Giorgio Mulè, chiedendogli se sia andato a fare la spesa nell’ultimo periodo (“ogni giorno, se vuole facciamo una gara sui prezzi” è la risposta), poi gli dà un suggerimento: “Un consiglio alla politica: non alzatevi lo stipendio, non è il momento giusto“. “Guardi, Anfossi, nemmeno i vetero-grillini. Pensi di raggranellare due like, di che parli?”. “I capogruppo alla Camera e al Senato non si sono aumentati lo stipendio?” domanda Anfossi. “Ma stai dicendo una fesseria enorme” replica il deputato di Forza Italia. “Negare di fronte all’evidenza” gli dice allora Anfossi. “Nessuno si è alzato lo stipendio, prima di dire corbellerie, visto che fai il giornalista, dovresti informarti”.

Video La7