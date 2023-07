Si torna a parlare di diastasi addominale. Dopo la dichiarazione e l’intervento chirurgico di Noemi Bocchi – l’attuale compagna di Francesco Totti – anche Giorgia Palmas ha fatto sapere ai suoi follower di soffrire della stessa conseguenza dovuta alla gravidanza. In vacanza in Sardegna – la sua terra natale – con il marito Filippo Magnini e le figlie Sofia e Mia, la conduttrice ha sfoggiato un fisico marmoreo e un sorriso contagioso. Tuttavia, ha voluto confidare a chi la segue di soffrire, come molte altre donne, di diastasi addominale. “Ho una diastasi addominale importante dovuta alle gravidanze ma non sono intervenuta e non credo che interverrò chirurgicamente, mi sono concentrata sull’allenamento, soprattutto quest’anno”, ha spiegato.

I fan, come era prevedibile, hanno mostrato da subito interesse con diverse domande e se la Bocchi aveva fatto ricorso alla chirurgia estetica, la Palmas ha un’altra visione. “Sinceramente ci ho fatto un po’ pace con la testa, nel senso che so che in certe posizioni si nota molto e in certi giorni posso avere la tendenza a gonfiori più facili ma amen, va bene così, ho anche una smagliatura alla stessa altezza (sull’ombelico) e amen anche per quello”, ha risposto ad un utente che chiedeva come pensava di recuperare la forma piatta ‘persa’, che per niente si nota.