Di spada e di fioretto. Per l’Italia un sogno d’oro, per la Francia un incubo azzurro. Sembra la trama di un film quella andata in scena sulla pedana dell’Allianz MiCo, casa dei mondiali di scherma che si stanno disputando a Milano. A metà pomeriggio è toccato alla nazionale femminile di fioretto, subito dopo alla spada maschile. Un unico avversario: la Francia. Un unico risultato: la vittoria. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno battuto 45-39 le transalpine. Per l’Italia si tratta del 18° oro mondiale a squadre della storia e della nona medaglia in questa rassegna iridata. Gara sempre ad altissima tensione, e scelta decisiva del ct Cerioni di schierare Francesca Palumbo al posto di Arianna Errigo, non in perfette condizioni fisiche, nell’ultimo e decisivo assalto con l’Italia già in vantaggio di sei stoccate alla fine del penultimo grazie ad Arianna Volpi. Francesi tenute a bada fino alla fine con il punteggio finale di 45 stoccate a 39. A seguire, come detto, è toccato ai ragazzi della spada. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha battuto in finale la Francia 45-32. Era da 30 anni che l’Italia della spada non vinceva l’oro nella gara a squadre, per una giornata che resterà per sempre nella storia della scherma tricolore.

“È bello, siamo state una squadra fantastica oggi, proprio una squadra”. Lo ha detto Arianna Errigo ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria del fioretto femminile azzurro nella gara a squadre ai Mondiali di scherma di Milano. “E’ bello perché viverlo in questo modo dà qualcosa in più, non è semplice da trovare e me lo godo. Sono contenta e sono felice di condividerlo con loro che sono non solo compagne ma anche amiche, ha aggiunto. “Avevo una paura tremenda di deludere la squadra, hanno fatto un lavoro straordinario e non volevo rendere vano il loro sforzo, mi sono detta ‘Francesca, lascia tutto ma porta a casa quest’orò – ha proseguito – Alla fine ci sono riuscita grazie a loro che mi hanno tranquillizzato”. “Volevamo fortemente quest’oro, abbiamo fatto squadra dall’inizio alla fine e i risultati si sono visti, siamo dove meritiamo di stare”, ha aggiunto Favaretto, mentre Volpi si è limitata a dire che “le energie sono finite, però al momento giusto ecco!”.

“È incredibile, abbiamo fatto una gara impeccabile“. Lo ha detto Andrea Santarelli ai microfoni Rai Sport dopo l’oro conquistato nella gara a squadre dagli azzurri della spada ai Mondiali di scherma di Milano. “Abbiamo lavorato tanto, abbiamo preparato al meglio questo Mondiale e ce l’abbiamo fatta. E’ un successo meritato”, ha aggiunto accanto a lui Gabriele Cimini, mentre per Davide Di Veroli “il merito è di tutti, abbiamo preparato minuziosamente questa gara, siamo troppo felici”. “E’ una bellissima sensazione, io oggi ho faticato mentre i miei compagni hanno compensato egregiamente ciò che ho fatto di sbagliato – ha concluso Federico Vismara – Questa è la nostra squadra, quando uno non è al 100% ci pensano gli altri. E’ questo che ci porterà lontano”.