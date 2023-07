È bronzo per Benedetta Pilato che nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka ha strappato alle avversarie un terzo posto che le regala il gradino più basso del podio. Prima di lei hanno toccato il bordo vasca la lituana Ruta Meylutyte, oro, che ha realizzato il nuovo record del mondo con un 29″16, e la statunitense Lilly King con 29″94.

La nuotatrice azzurra si è detta soddisfatta del risultato ottenuto: “Dopo un anno così va bene. Questo risultato mi dà speranza per il prossimo anno. Tutti hanno detto ‘mondiale sottotono’, l’anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, riusciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo. Era scontato, me l’aspettavo, 29″16 è un tempo da uomo. Mi allenerò per l’anno prossimo. Un po’ di magone c’è, è la fine di un capitolo per me, l’anno prossimo cambio tutto e questo mi serviva”.