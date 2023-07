“Gli Eagles sono tristi di annunciare che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto la scorsa notte (26 luglio, ndr) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute a una broncopneumopatia cronica ostruttiva“. Una nota sul sito ufficiale della band comunica il decesso dell’artista. “Randy era parte integrante degli Eagles ed è stato determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come evidenziato dalla sua ballata caratteristica, ‘Take It to the Limit'”, prosegue la nota.

La storia degli Eagles inizia a Los Angeles nel 1971 con Randy Meisner, Glenn Frey (morto nel 2016), Don Henley e Bernie Leadon. Dopo 9 anni arriva lo scioglimento della band per problemi di droga e disaccordi. Nel 1977 inoltre Meisner lascia il gruppo per la carriera solista e viene sostituito da Timothy B. Schmit. Uno dei suoi più grandi successi come solista è Hearts on Fire (1981).