Un altro rogo al Sud. Questa volta il fuoco colpisce il Salento, dove un vasto incendio si è propagato a Ugento, in provincia di Lecce, mettendo in fuga i bagnanti dalle spiagge e alcuni turisti ospitati in un residence. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Protezione civile, che hanno richiesto l’invio di due aerei Canadair per affrontare le fiamme. È stato chiesto l’invio anche di altre squadre da Taranto e Brindisi e di due moduli anti incendio dalla Basilicata e dalla Campania.

Il rogo è partito da Torre Mozza, avanzando di circa tre-quattro chilometri, fino a raggiungere Lido Marini dove è stato evacuato un villaggio turistico all’ingresso della località marittima. L’antica masseria di Rottacapozza, una delle strutture ricettive circostanti, è stata evacuata in via precauzionale e i bagnanti sono stati fatti allontanare dai lidi. Il timore era che il fuoco, alimentato dal forte vento, potesse avanzare in maniera repentina verso la zona dei villaggi turistici. La prefettura, però, ha fatto sapere che l’area dell’incendio è stata circoscritta e gli oltre 100 turisti evacuati dalla masseria sono quasi tutti ospitati presso altre strutture ricettive della zona. Per il momento sono stati riscontrati solamente danni ad alcune auto.

“Il fronte del fuoco è sotto controllo, sono in corso le operazioni di spegnimento, anche con l’utilizzo di due canadair”, dicono dall’unità di crisi dedicata alle attività antincendio. “Questo è un crimine. Hanno bruciato la mia terra verde, un bene prezioso distrutto da chi non sa che fare e provoca questi disastri”, dice il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che da ore sta vigilando sul rogo. “Per fortuna – prosegue il primo cittadino – che il fuoco non è arrivato dentro il centro abitato, altrimenti sarebbe stata una tragedia. Devo dire grazie a tutti, a tutti coloro che stanno continuando a prodigarsi senza sosta e che stanno dando l’anima”.