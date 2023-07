Il Papa, a sorpresa, ha fatto “irruzione” in una diretta Facebook. “Buonasera brava gente. È vero che siete bravi? Così mi ha detto padre Enzo”, dice Papa Francesco, durante la diretta social sulla pagina Facebook di padre Enzo Fortunato. “Grazie del vostro lavoro e del volervi nutrire con l’acqua che è la parola di Dio – continua nel video il Santo Padre -. Se a noi manca l’acqua la cosa non funziona. La parola di Dio è come l’acqua, è la vita, è sempre con noi e ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciatela e continuate ad essere brava gente”.

Padre Fortunato ha fatto così una sorpresa agli utenti della sua pagina Facebook: “Quello che stiamo per vivere è un momento di grazia, una sorpresa – racconta nel video -. Siamo con Papa Francesco e gli ho detto che voi ogni sera pregate per lui, che la brava gente prega per lui. E allora ho chiesto al Santo Padre la sua benedizione e un suo pensiero su cosa significa nutrirci della parola di Dio ogni giorno”. .