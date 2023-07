“Se garantisco che l’Italia nell’estate del 2026 avrà 256mila nuovi posti begli asili nido? Sarebbe simpatico sapere se queste domande sono state rivolte in passato, magari quando si costruiva il piano…”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo la cabina di regia sul Pnrr. Il ministro specifica poi che “l’ambizione per quanto riguarda il tema degli asili rimane quella e ci mettiamo 900 milioni di euro in più. Mi sembra che sia un comportamento coerente e chiaro“. “Modifichiamo dei target intermedi con l’obiettivo di raggiungere il target finale”, aggiunge.