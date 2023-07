“Se la presidente Meloni invita le opposizioni a Palazzo Chigi per un confronto, certo, noi del M5S non ci sottrarremo“. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte in una conferenza stampa dopo la richiesta di sospensiva della maggioranza sul salario minimo. “Ma vorrei chiarire che un tavolo di confronto e dialogo esiste già, da quattro mesi, è la commissione Lavoro, dove ci si confronta nel dettaglio. E sul quel tavolo non c’è stato nulla, solo un emendamento soppressivo”, ha aggiunto. In ogni caso, “andrò certamente a Palazzo Chigi a esporre tutte le ragioni fondatissime del perché è urgente approvare questa misura”.

FIRMA LA PETIZIONE SUL SALARIO MINIMO