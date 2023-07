“Oggi noi non stiamo tagliando nulla, non stiamo eliminando nulla, stiamo riorganizzando complessivamente tutto cercando di individuare le modalità per poter utilizzare bene queste risorse. Non stiamo eliminando nessun intervento”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo la cabina di regia sul Pnrr in cui ha annunciato la proposta di revisione del Piano. Fitto sostiene che l’esecutivo non sta “de-finanziando nulla”, ma che i progetti tagliati saranno rifinanziati, forse “ricollocati nel fondo di sviluppo e coesione”. “L’alternativa è lasciare tutto così come sta, così tra un anno ci diranno che non abbiamo speso i soldi, che la Commissione europea li ha revocati? – aggiunge -. Noi stiamo evitando questa domanda tra un anno, è il nostro impegno. Abbiamo 2-3 mesi di confronto con la Commissione europea per costruire l’alternativa. Non decidiamo da soli”.