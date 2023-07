Dopo l’eccellente prestazione che ha permesso la vittoria contro gli Usa e un pass per la semifinale, la nazionale italiana di pallanuoto femminile è stata sconfitta in semifinale contro quella olandese. A Fukuoka, il Setterosa si è arrestato con un punteggio di 8-9 in favore delle olandesi dopo un match ad elevata intensità finito con un inseguimento colpo su colpo. Le Azzurre, dopo essersi trovate a dover recuperare uno svantaggio di 2-4 nel primo quarto, hanno ribaltato il parziale nel secondo tempo per 3-2 grazie alle reti di Galardi, Avegno e Marletta. Nel terzo quarto però, le olandesi si sono imposte con il loro ritmo e alle italiane non è bastato inseguire per recuperare tutti i gol subiti. Il colpo del ko è arrivato nell’ultima frazione con la rete di Joustra in superiorità numerica.