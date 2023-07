Domenica scorsa il russo Andrej Rublev ha vinto il torneo Atp di Bastad in Svezia. Il numero 7 del mondo si è imposto in due set in finale sul norvegese Casper Ruud, numero 4 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0. Una vittoria inaspettata per uno dei giocatori più amati dell’intero circuito, sia per le sue qualità sia per il suo carattere. Generoso e irriverente, Rublev si è conquistato anche l’apprezzamento del pubblico svedese, che lo ha visto conquistare il suo secondo trofeo stagionale dopo Montecarlo.

Il russo però si è fatto apprezzare anche fuori dal campo. Qualche giorno dopo la finale è apparso sul web un video che racconta la notte di festa di Rublev dopo la vittoria del titolo. Il tennista si è concesso qualche ora di meritato svago in un night club di Bastad, dove i presenti lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una performance. Rublev non si è sottratto e ha dato vita a un altro show: sulle note di We are the Champions dei Queen si è lanciato in alcune trazioni appeso a una trave del night svedese.