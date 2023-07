Si chiama Melissa Hanks ed è una manager di hôtellerie conosciuta sui social come Melly Creation. In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, Hanks dà a tutti i turisti un consiglio riguardo allo spazzolino da denti spesso lasciato in camera, in bella vista in bagno. Cosa che, secondo quanto dice, non va fatta. Il motivo? “Ho sentito di governanti in alcune strutture alberghiere anche di alto livello che puliscono certe aree dei bagni usando lo spazzolino da denti degli ospiti. Si tratta di punti che non vorresti avere nella tua bocca”. Insomma, non è difficile immaginare a cosa si riferisca la manager (fughe delle piastrelle o peggio ancora?). Molte le reazioni al video, diventato virale: “Ho viaggiato tantissimo ma non ci ho mai pensato, da ora in poi lo farò”, “Oh mio Dio che schifo, grazie per averlo detto”, “Io metto sempre lo spazzolino nel mio beauty dopo averlo usato”. C’è anche chi non crede alla storia raccontata: “Ho fatto le pulizie negli alberghi per diversi anni e non ho mai fatto né visto fare una cosa del genere”. Hanks ha dato comunque un suggerimento a tutti: “Siate sempre gentili con il personale e avrete meno possibilità che accadano cose di questo tipo”.