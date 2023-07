Il nuotatore italiano Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Dopo la vittoria ottenuta l’anno scorso, Ceccon ha toccato con il tempo di 52″27 dietro allo statunitense Ryan Murphy che ha chiuso in 52″22. Al terzo posto si è invece classificato lo statunitense Hunter Armstrong con 52″28.

Al termine della gara, l’azzurro si è fermato ai microfoni della stampa commentando così la prestazione appena conclusa: “E’ stata una gara buona. Con Murphy c’è una grande rivalità. L’anno scorso ho vinto io, stavolta lui, questo è lo sport. Sono entrato in vasca per vincere, comunque ho fatto una buona prova. Ho buttato l’arrivo, sono arrivato un po’ lungo, ieri ero molto più sciolto”.