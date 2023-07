Pit stop di bellezza per Ilary Blasi dopo le vacanze in Brasile. La conduttrice è tornata da poco a Roma dopo il viaggio con il compagno Bastian Muller e, come prima cosa, è andata dal suo medico di fiducia per sottoporsi ad un innovativo trattamento di ultima generazione per la pelle. È stata lei stessa a documentare il tutto su Instagram, mostrando le varie fasi della pratica in questione con cui ha voluto trattare il viso e il décolleté.

Di cosa si tratta? È il Morpheus8, un lifting non chirurgico che combina i benefici di radiofrequenza e microaghi per migliorare il tono della pelle del viso e del corpo. Si tratta di una tecnica poco invasiva che si esegue attraverso una “pistola” speciale che migliora l’aspetto cutaneo agendo su rughe, smagliature, cicatrici, perdita di elasticità e altre imperfezioni. Come sei legge nei dettagli del trattamento, Morpheus8 agisce sulle cellule danneggiate attraverso aghi microscopici che stimolano la produzione di elastina e collagene, incrementano l’afflusso di ossigeno ai tessuti e riducendo gli accumuli adiposi localizzati, così da ristabilire una circolazione ottimale. Il prezzo? Si va dai circa 550 euro per il viso fino 1700 euro per zone più estese.