Vivere una relazione con 11 persone contemporaneamente? Sì, è ciò di cui si è parlato in un recente articolo del Daily Star. Il tabloid britannico, infatti, ha una sezione dal titolo “sex confessions” in cui un’esperta di relazione – Jane O’Gorman – risponde ai dubbi, le domande e le perplessità di alcuni lettori, su amore e sesso. Tra le ultime ce n’è una che risale allo scorso 22 luglio e che è molto curiosa. In particolare si tratta di un lettore che ha raccontato di vivere una relazione poliamorosa, piuttosto “affollata”. “Ho una relazione poliamorosa, ma ora che siamo in 12 è diventato troppo difficile“, ha esordito.

Poi ha spiegato: “Siamo in quattro al centro del gruppo. Viviamo insieme ma abbiamo anche altri amanti che entrano e con cui facciamo sesso. Non ci sono regole. Torno a casa e trovo cinque persone nella nostra camera. Il giorno dopo, altri quattro hanno preso il loro posto e così via”. “È una situazione molto fluida – ha continuato – ma emotivamente è un disastro. Mi sto stancando delle gelosie e delle discussioni interne. Recentemente mi sono stati dati quattro biglietti gratuiti per un festival e ognuno ha pensato che fossi tenuto a darglieli. I miei amanti si preoccupano di perdere e di essere trascurati”. “Pensavo di poter gestire questo stile di vita, ma sono gli aspetti pratici a trascinarmi verso il basso. Qual è la soluzione?”, ha infine domandato.

Quindi l’esperta ha risposto: “Ho l’impressione che tu sia circondato da caratteri importanti. Il fatto è che gli esseri umani possono essere gelosi per natura. Abbiamo alte aspettative e un forte bisogno di proteggere noi stessi”. E ancora Jane ha proseguito con i consigli: “Mettere 12 persone in un mix inebriante che include il sesso e la condivisione è destinato ad essere molto difficile. Se senti che stai diventando un leader riluttante, non avresti bisogno di semplificare la tua vita tirandoti fuori da questa situazione? Possono, le cose brutte, superare quelle belle?”. Quindi l’esperta ha concluso: “Pensa ai tuoi limiti e metti te stesso al primo posto”. I commenti sotto all’articolo non sono stati molto leggeri. C’è chi ha definito tutto questo disgustoso, chi ha usato epiteti poco carini. Solo un utente ci ha riso su, consigliando al lettore di creare una squadra di calcio.

Ma cos’è il poliamore e quanto è diffuso nel nostro Paese? “Il poliamore è una realtà che esiste da sempre, ma che oggi ha un valore all’interno della società e delle sfumature dell’attrazione – aveva spiegato a Vanity Fair il dottor Matteo Merigo, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico -. Diversi siti internet legati alle comunità LGBTQ+, in Italia e nel Mondo, attestano come dato che le persone poliamorose si aggirano tra il 3% e il 4%, anche se il campione della popolazione esaminato (come viene riportato dai vari siti) ha valore didascalico e non rappresentativo [..] Cos’è? In sostanza la persona che ricerca più relazioni intime nella piena consapevolezza e consenso da parte dei partner. In quest’ottica definiamo la ‘coppia poliamorosa’ come un’entità composta da più elementi e non solo da una diade di persone”.