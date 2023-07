Tre feriti, tetti scoperchiati, alberi caduti e alcune linee della metropolitana deviate. Questa la conta dei danni – ancora parziale – provocati da un violento temporale che si è abbattuto su Milano a tre giorni dalla tromba d’aria a Cernusco sul Naviglio. Le forti precipitazioni sono durate appena pochi minuti ma tanto è stato sufficiente per rendere necessario l’intervento dei Vigili del fuoco in numerosi punti colpiti dalle violente raffiche di vento, con più di 100 chiamate arrivate in particolare dall’area dell’hinterland Ovest della città. Due donne si sono viste crollare addosso degli alberi mentre si trovavano all’interno della propria vettura e sono state trasportate in ospedale in condizioni non gravi; stessa sorte per la terza vittima del nubifragio. A Villa Cortese una quarta persona è rimasta bloccata all’interno del proprio garage allagato ed è stato soccorso dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione per possibili temporali nelle prossime 24 ore, mentre l’Atm fa sapere che “la caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei nostri mezzi e ha imposto la chiusura di strade. Diverse nostre linee sono deviate”. L’ennesimo evento estremo si contrappone alla situazione di caldo estremo – che in molti già chiamano “Caronte bis” – nelle regioni del Centro-sud, mentre colpita eventi sempre più estremi si ripetono al Nord.

Martedì, del resto, saranno ancora 16 le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo del ministero della Salute, mentre per mercoledì 26 luglio si osserva un drastico cambiamento delle condizioni meteo con i bollini rossi che diventano solo due, a Bari e Catania. Le 16 città in rosso sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Massina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma. Il 26 luglio cambia il quadro meteorologico: città rosse sono Bari e Catania. Il resto delle città – sulle 27 monitorate – sono classificate con bollino giallo (16 città) e verde (9 città). Un cambiamento significativo dal 25 al 26 luglio si registra in 14 città che passano dal bollino rosso al giallo (sono Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma).

Discorso a parte merita il Molise. Lunedì a Ururi, comune dell’entroterra in provincia di Campobasso, sono stati toccati i 42.4 gradi. È il valore più alto mai registrato”. A Campobasso si viaggia tra 36.8 e 37.5 gradi.