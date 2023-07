Pesanti danni si sono verificati alla stazione di Monza dopo l’ultimo violento temporale che si è abbattuto in Lombardia. La forte pioggia e le raffiche di vento hanno portato diversi detriti sui binari della stazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno cercando di ripristinare la circolazione, ma la voce dell’alto parlante parla di “stazione inagibile“.

A causa del maltempo Trenord ha annunciato “diversi danni all’infrastruttura” con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa del “grave danno” alla stazione di Monza.

Video Facebook e Welcome to Favelas