Un boeing 767 della Delta Airlines decollato da Milano Malpensa e diretto a New York JFK è stato colpito da una violenta grandinata mentre transitava sul novarese, intorno alle 13, ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza nello scalo di Roma Fiumicino. La compagnia fa sapere che l’atterraggio, avvenuto intorno alle ore 14, si è svolto “in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente”. Il velivolo aveva appena iniziato a prendere quota quando è stato mitragliato dalla grandine che nelle prime ore del pomeriggio si è abbattuta su Milano e in Brianza provocando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, oltre a danni ingenti ad abitazioni e reti di trasporto. La Delta Airlines ha comunicato che “l’aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo, in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale”.