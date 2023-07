È sera, lo spoglio è ancora in corso ma il risultato certifica che il Partito popolare, in Spagna, ha superato il Partito socialista. Il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo, sale sul palco per festeggiare insieme ai suoi elettori, e per chiedere di poter formare il nuovo governo. A un certo punto, però, dalla folla si alza il coro “Ayuso, Ayuso”. Le persone presenti invocano l’astro nascente del Partito popolare, Isabel Dìaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, in quel momento sul palco, insieme ai vertici del Pp, vestita di rosso.