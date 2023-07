Il comando delle Nazioni Unite in Corea ha iniziato i negoziati con Pyongyang sul soldato americano 23enne Travis King, arrestato e detenuto in Corea del Nord dopo esservi entrato illegalmente. A dichiararlo oggi in un briefing con la stampa è Andrew Harrison, il numero due del comando dell‘Onu che sovrintende la tregua tra le due parti della Penisola: Harrison ha aggiunto che i “colloqui” vengono condotti con l’esercito popolare coreano attraverso il meccanismo dell’ “accordo armistiziale” istituito nel 1953 con l’armistizio della guerra di Corea.

Nei giorni scorsi la Corea del Nord – secondo quanto segnalato da un portavoce del Dipartimento di Stato americano – non aveva risposto ai tentativi del Pentagono di discutere del rilascio di King. Il militare, un esploratore di cavalleria della 1ª Divisione corazzata, aveva scontato quasi due mesi in una prigione sudcoreana per aggressione (si era reso responsabile di una rissa in un bar e di un alterco con la polizia). Rilasciato il 10 luglio, una settimana dopo avrebbe dovuto dirigersi a Fort Bliss, in Texas, dove avrebbe potuto affrontare un’ulteriore valutazione disciplinare e il probabile congedo dal servizio: invece si è sottratto illegalmente alla scorta militare che lo stava accompagnando in aeroporto, riuscendo in qualche modo a uscire dallo scalo, ed è entrato illegalmente in Corea del Nord durante un tour turistico nel villaggio di confine di Panmunjom, fuggendo oltre confine.

Non è ancora chiaro se King, ritenuto il primo americano ad entrare illegalmente in Corea del Nord dal 1982, volesse disertare o meno: il fatto che sia una recluta di basso rango, secondo alcuni esperti, avrebbe scarso valore propagandistico e di intelligence, tanto da poter indurre Pyongyang a rilasciarlo. La madre di King ha dichiarato ad Abc News di essere rimasta sbalordita quando ha saputo che suo figlio aveva attraversato il confine con la Corea del Nord: “Non riesco a vedere Travis fare una cosa del genere”, ha dichiarato Claudine Gates.