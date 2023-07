Lei si chiama Parmida Shahbazi, ed è un’insegnante iraniana. Nel video, che ha fatto il giro dei social network, risponde a un poliziotto che la sta rimproverando per non indossare l’hijab. “Non cercare di spaventarmi, non ho paura. Ricorda che sono una donna e combatterò per i miei diritti” gli dice. L’uomo in divisa la accusa di essere “una criminale”. Poco dopo la diffusione del video, Shahbazi è stata seguita nella sua abitazione e arrestata. Rilasciata, è stata costretta a scusarsi in tv. Nel frattempo però il filmato è diventato il simbolo delle proteste in Iran.