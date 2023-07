“Se Matteo Renzi decide di passare in maggioranza e di aprirsi a no, perché no? Se sposa il nostro programma, ci può essere una compatibilità politica. Le nostre porte sono aperte. In Forza Italia è arrivata Caterina Chinnici che era del Pd. Renzi deve capire cosa vuole fare da grande, ma sulla giustizia e sul salario minimo, ad esempio, la pensiamo allo stesso modo”. Così a In Onda Estate (La7) Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, risponde a una domanda della vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea, che le chiede chi tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi abbia maggior interesse ai voti di Forza Italia.

Circa la leader di Fratelli d’Italia, Ronzulli è netta: “Non può esserci una “OPA” di Meloni. Innanzitutto c’è una questione di lealtà tra alleati. E non le conviene puntare a Forza Italia, perché noi siamo un partito di centro e in questo momento il governo ha bisogno di avere un centro”.