“Facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere“. Un’accusa molto pesante, ma del tutto infondata, è quella che ha ricevuto Tommaso Zorzi su Instagram. L’influencer si trova in Sardegna insieme – tra gli altri – ad Aurora Ramazzotti che sta trascorrendo la sua prima estate da mamma. Con lei infatti c’è anche, com’è facile immaginare, il piccolo Cesare, che può contare su tante braccia amorevoli pronte a cullarlo: quelle della madre, certo, ma pure di nonna Michelle Hunziker e di Tommaso Zorzi, che è un po’ come uno zio per il primogenito della sua grande amica ‘Aury’. Ebbene, qualcuno ha avuto da ridire per la clip in cui l’influencer culla il bebè e, dimostrando di non sapere ciò di cui parla, ha commentato: “Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere. Utero in affitto reato universale!”. Di fronte a un simile sproloquio, a Zorzi non resta che farsi una risata e scrivere: “Io però volo così c***o”.