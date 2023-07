A poche ore dall’annuncio – inaspettato – di un nodulo a una corda vocale che richiederà un intervento, Tiziano Ferro torna sui social per ringraziare, con sincera commozione, il pubblico che lo ha virtualmente abbracciato facendogli sentire la propria vicinanza in un momento così delicato per lui. E a stento trattiene le lacrime.

“Voglio ringraziarvi per tutta questa ondata d’affetto incredibile” esordisce Ferro con la voce rotta dall’emozione: “Sono fatto così, voglio anche rassicurare le persone che mi hanno scritto: non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità, per me l’unica cosa importante era fare il tour ed è stato bellissimo, non lo dimenticherò mai”.

L’intervento non sarà imminente: “I dottori per ora hanno detto che vogliono visitarmi dopo un paio di mesi di riposo per capire quale sarà la situazione perché adesso ho sforzato tantissimo la voce e fra un paio di mesi mi diranno quando fare l’intervento. Vi terrò informati. So che siete molto preoccupati per me, non lo siate, andrà bene”. E conclude, colmo di gratitudine: “Non c’è niente di più importante di una persona che ti chiede ‘Come va?’ o ‘Metti la salute per prima’”.