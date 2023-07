“Matrimonio finito“. Lo sentenziano alcuni utenti di TikTok dopo aver visto il video di un matrimonio “finito in piscina” e la storia la racconta Yahoo.com. Cosa è accaduto? Durante il party di nozze, gli sposini hanno deciso di tuffarsi nel blu di una grande piscina, vestiti di tutto punto. Non si capisce se ne abbiano parlato prima o se sia stata una cosa improvvisata ma quello che si vede bene dal video è che solo la sposa si butta mentre lui rimane lì, sul bordo, “bello asciutto”. I commentatori si sono scatenati con commenti del tipo “matrimonio finito”. Ma non solo: “Si comporta come un bambino”, “Ti ha mostrato che ‘un salto’ con te non lo farà mai” e così via. La clip è stata diffusa sull’account @viralsnare, “specializzato” in filmati divertenti. E pare che in questo caso tutti si siano divertiti, tranne la sposa. O forse anche lei?