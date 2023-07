“Il salario minimo continuerà il suo iter se non alla Camera lo farà nel Paese, ce n’è un disperato bisogno. Ne hanno bisogno milioni di lavoratori e lavoratrici che vivono in una condizione di indecente sfruttamento. Lavorano ma sono in condizioni di povertà e sono milioni di persone. Incredibile che di fronte a questo il governo dia uno schiaffo a milioni di lavoratori poveri”. Lo ha detto il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo il no della maggioranza e del governo al salario minimo.