“Parole di Nordio sul concorso esterno? Le cose che si vogliono fare si fanno, del resto si può evitare di parlare. Nordio ha risposto a una domanda in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ma lo stesso Nordio ha detto subito che non era una cosa prevista nel programma di governo, e infatti non c’è”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle dichiarazioni del ministro della Giustizia a margine dell’incontro per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Palermo. “Non c’è stato alcun provvedimento su questo. Forse Nordio dovrebbe essere più politico in questo, ma una risposta personale rispetto a un tema non è un fatto. Non c’è iniziativa in questo senso” ha assicurato. La presidente del Consiglio aveva già frenato il Guardasigili nel finesettimana quando, sempre a una domanda sul tema, aveva detto: “Ci sono altre priorità”