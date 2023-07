Si alza il livello dello scontro tra maggioranza e opposizioni sul salario minimo. Il governo vuole affossare la proposta di legge unificata a prima firma Giuseppe Conte e il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto, Fdi, dichiara: “Molto banalmente, e lo dico con una sfumatura tecnica, questa è una proposta che non ha alcuna copertura finanziaria”. Così la destra vuole liquidare il salario minimo, ma le opposizioni danno battaglia durante la discussione in Commissione: grazie all’ostruzionismo, il voto sull’emendamento soppressivo della maggioranza slitta a domani, mercoledì. Gli interventi di esponenti delle opposizioni calendarizzati sono già dieci.

Nel frattempo la tensione sale anche a livello dialettico, in particolare dopo l’intervento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all’Assemblea di Coldiretti: “In Italia non serve il salario minimo. Serve un salario ricco, perché non siamo nell’Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio”. Replica duramente il presidente del M5S Giuseppe Conte: “Ricco per chi? Per politici, parlamentari ed ex parlamentari, a cui hanno ripristinato tutti i vitalizi? A Tajani e Forza Italia lasciamo le battaglie per i soliti privilegiati, noi continueremo a lottare per quasi 4 milioni di lavoratori che non arrivano a guadagnare neanche 9 euro l’ora. Meritano rispetto e dignità“, scrive in un tweet. Durissimo anche Carlo Calenda, segretario di Azione: “Tajani ha detto un’imbeccillità sul salario minimo, e sorprende che un ministro degli Esteri non conosca che c’è in tutti i Paesi del G7, come gli Stati Uniti e la Francia, che non sono sovietiche. La Germania, per esempio, ha aumentato il salario minimo più volte perché c’è un problema di inflazione che ha colpito le persone più povere”.

“Per Tajani non bisogna adottare il salario minimo altrimenti saremmo come l’Unione Sovietica. Dunque Germania, Francia e Spagna (solo per fare alcuni esempi) per il ministro degli Esteri italiano sono l’Unione Sovietica”, scrive in un tweet Stefano Patuanelli. Interviene direttamente in commissione Lavoro alla Camera la deputata del M5S Chiara Appendino: “In Italia il lavoro povero è una piaga sociale, parliamo di 4,5 milioni di persone povere da lavoro e il governo non sta facendo nulla, come su caro vita, caro bollette e mutui schizzati alle stelle. Il salario minimo è uno strumento di dignità che rafforza la contrattazione collettiva sana e fa alzare gli stipendi, c’è in 21 Paesi su 27 in Ue“. “Anche la grande maggioranza degli elettori del Centrodestra vuole questa misura, cosa deve ancora succedere per farvi capire che serve? Per dirvi contrari al salario minimo ormai vi arrampicate sugli specchi in modo imbarazzante: il vostro accanimento ideologico è incomprensibile e offensivo verso i lavoratori”, conclude Appendino.

“Non è un capriccio delle opposizioni aver chiesto la calendarizzazione del disegno di legge sul salario minimo. Riteniamo, pur nelle nostre differenze, di aver offerto un punto di vista comune per affrontare l’emergenza principale di questo Paese, quella salariale”, aggiunge il deputato del Partito Democratico della commissione Lavoro e responsabile Pd per la Coesione territoriale, Marco Sarracino. “Ci dite che serve un ‘salario ricco’. E che significa? Per noi aumentare i salari è la priorità, ma la maggioranza ci dica come intende arrivarci. Non certo con il solo taglio del cuneo fiscale, che noi riteniamo necessario ma per come lo avete fatto è praticamente insufficiente e dura solo alcuni mesi. Parlate tanto di famiglia, ma se il salario medio per un under 35 è 850 euro al mese, come si fa a creare una famiglia, accendere un mutuo?“.

La battaglia delle opposizioni continua, come promette anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a margine del vertice Ue-Celac: “Il Partito democratico continuerà a difendere l’idea che bisogna contrastare il lavoro povero: 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori, secondo l’Istat, sono poveri anche se lavorano”. “Il governo Meloni non può voltare la faccia dall’altra parte su una misura, tra l’altro, i sondaggi dicono che c’è un supporto del 75% delle italiane e degli italiani. Quindi noi continueremo a batterci e non molleremo di un centimetro su questa importante proposta”, conclude Schlein.