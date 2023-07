L’amichevole tutta bianconera a Villar Perosa, residenza della famiglia Agnelli, è parte della storia della Juventus. Proprio nell’anno dei 100 anni di proprietà, il club però ha deciso che non effettuerà il tradizionale vernissage in vista dell’inizio del campionato. Per la celebrazione del centenario degli Agnelli alla guida della società, il 9 agosto la festa sarà spostata all’Allianz Stadium di Torino, per l’occasione aperto gratuitamente al pubblico, che potrà assistere a un allenamento della squadra di Max Allegri.

A dare l’annuncio dell’addio a Villar Perosa – probabilmente momentaneo – è stato il sindaco del paesino in provincia di Torino, Marco Ventre: “Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C. Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli – si legge in un post su Facebook – con una grande festa di sport e del popolo juventino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l’unica pagina bianca a cui seguiranno pagine di festa, colore e vera tradizione bianconera”.

Sul campetto della cittadina piemontese hanno giocato tutti i più grandi campioni che hanno vestito la maglia bianconera: da Michel Platini ad Alessandro Del Piero, da Roberto Baggio a Gigi Buffon, da Gonzalo Higuain a Paulo Dybala fino a Cristiano Ronaldo. Tutti prima della sgambata con la Primavera, terminata sempre con la consueta invasione di campo, hanno sempre reso omaggio alla famiglia Agnelli nella villa in cui per anni il padrone di casa è stato l’avvocato Gianni Agnelli che quasi mai mancava all’appuntamento.