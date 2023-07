Attimi di apprensione per i fan di Daniele Schiavon che il 15 luglio scorso intorno alle 18:00 ha avuto un brutto incidente stradale sull’Aurelia. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, però, il tentatore di Temptation Island 2023 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne se la sarebbe cavata con un colpo di frusta e poco più.

Dopo aver trascorso la mattinata in barca Schiavon e due amici si sono diretti verso Roma quando, presumibilmente per un tamponamento, l’auto su cui viaggiava addormentato sui sedili posteriori si è ribaltata più volte su se stessa. Tutti e tre i passeggeri, per fortuna, indossavano le cinture di sicurezza e sono usciti dall’auto solo con qualche ferita. A soccorrere i ragazzi in un primo momento è stata un’infermiera di passaggio, successivamente sono stati trasportati dall’ambulanza in ospedale per i dovuti accertamenti.

Il bollettino medico? Uno dei passeggeri ha riportato un profondo taglio sulla nuca che ha richiesto venti punti di sutura. Per quanto riguarda il tentatore, a parte lo choc, se l’è cavata con dolori al collo e alla testa causati dal colpo di frusta.