Sei all’aeroporto e fissi il nastro dei bagagli in attesa della tua valigia. Se sei un tipo ansioso, dopo qualche bagaglio comparso sul rullo inizi a sudare freddo. Se non sei un tipo ansioso, è probabile che dopo una ventina di valigie tu lo diventi. E la domanda è: ‘Perché le altre sono già arrivate e la mia no?’. A dare risposta all’annoso quesito è proprio un addetto al trasporto bagagli dell’aeroporto di Vancouver (Canada). Con un video diventato virale (in due giorni ha ottenuto già quasi 300 mila visualizzazioni) ha spiegato come le valigie vengono sistemate e smistate all’interno dell’aereo per garantire una corretta distribuzione.

I primi ad uscire? I bagagli che hanno pagato un piccolo supplemento per avere la priorità in uscita. Se invece sei tra quelli che hanno imbarcato il bagaglio senza la nota, vedrai arrivare per prime le borse fragili, poi le valigie di collegamento (tipo gli zaini) e per finire i classici trolley.

E se la valigia non venisse ritirata o peggio smarrita? Il bagaglio per legge può rimanere per 90 giorni in aeroporto, dopo di ché il contenuto verrà semplicemente gettato, dato in beneficienza o addirittura messo all’asta.