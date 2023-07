Larry Wright è rimasto vittima di un’incidente d’auto lo scorso 8 luglio a Los Angeles. La stella del Banco Roma, grande protagonista dello scudetto del 1983 che lo ha elevato a leggenda del basket nella Capitale, si trova in terapia intensiva ormai da 10 giorni.

La notizia arriva dagli Usa: come spiega Repubblica, Wright ha subito un’emorragia celebrale nell’impatto, oltre alla frattura del naso e di altre ossa del viso. È ricoverato in gravi condizioni al LSU Medical Center di Shreveport. “È un combattente e stiamo pregando per una completa guarigione. Grazie per la vostra preoccupazione e continuate a pregare”, ha scritto il figlio sui social.

Proprio per il quarantesimo anniversario dello storico scudetto, l’unico per la Roma del basket, Larry Wright era tornato in Italia e aveva partecipato alle celebrazioni con i tifosi capitolini, che lo considerano uno dei simboli, anzi un mito, degli anni d’oro della pallacanestro romana. L’anno dopo, 1984, la squadra vinse anche la Coppa dei Campioni. Tempi lontani, visto che oggi la Virtus Roma nemmeno più esiste.