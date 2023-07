Pare che il principe Harry non navighi in acque quiete dal punto di vista finanziario. Lo dicono i tabloid e il gossip gira: dopo l’annullamento del contratto da 20 milioni di sterline con Spotify, il duca di Sussex pare aver chiesto una tregua al fratello William. I due principi non hanno rapporti da quando Harry ha preso la decisione di abbandonato il ruolo di membro anziano della famiglia reale per trasferirsi in California con la moglie Meghan Markle. Ora tra i due potrebbe esserci un avvicinamento. “Harry ha ammesso di aver telefonato a William per chiedere una tregua e ha detto a suo fratello che lui e Meghan sarebbero disposti a tornare a Londra, dove servirebbero re Carlo”, ha detto una fonte vicina al Principe a In Touch. E ancora: “Il principe William è rimasto sbalordito dalla telefonata e non sapeva bene cosa dire”. Come ha preso la notizia re Carlo? Già in passato il Re si era espresso favorevole al ritorno a palazzo del figlio. “Sta iniziando a chiedersi se hanno preso la decisione giusta lasciando l’Inghilterra. Ha persino suggerito a Meghan di tornare a Londra e alla famiglia reale”, ha concluso la fonte.