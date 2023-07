Gli inviti sono stati spediti, tutto è pronto per il gran giorno. L’attesa è snervante ma tutto è stato organizzato nei minimi dettagli e la sposa si sente abbastanza tranquilla. O almeno, la sposa canadese protagonista di questa storia pensava di essere calma fino a quando non si vista annullare il matrimonio dal compagno un mese prima di pronunciare il fatidico ‘sì’. Meglio prima che dopo, potremmo dire. Ma dopo le lacrime, la sposa ha dovuto subito bloccare l’evento prenotato ormai da due anni in Italia, più precisamente a Ravello, nella Costiera Amalfitana, e chiedere i rimborsi. Sistemato tutto è arrivato il momento di pensare ai voli,E non più cancellabili. Dunque, che fare? Ovviamente partire e godersi una vacanza all’insegna delle meraviglie culinarie e del luogo. Così la ragazza accompagnata dalla famiglia e alcune amiche è partita e con il sole caldo della campagna e l’acqua azzurra del mare ha cercato di ricucire il suo cuore spezzato.