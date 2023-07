“In genere si parla di atti che esistono, di buone intenzioni è lastricata la via dell’Inferno. Non c’è nessun fastidio ma nel momento in cui arriveranno delle risposte le si guaderanno per quelle che sono. Se si vuole c’è il consiglio dei ministri per discuterne e c’è il Parlamento per farlo. Ovvio che nell’ambito dell’autonomia delle forze politiche c’è la possibilità di lanciare un’idea, ma dall’idea all’atto c’è sempre una certa elaborazione”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a margine della conferenza presso la Camera dei Deputati sul del convegno “Parlate di Mafia” in programma a Palermo il 21 luglio.