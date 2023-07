Al Tour de France, anche oggi, si sono verificati problemi con un’altra maxi caduta. Durante l’inizio della 15esima tappa, la Les Gets les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex di 179 km, un tifoso con il telefonino nel tentativo di scattare una foto o fare un video ha colpito il ciclista americano Sepp Kuss, del Team Jumbo Visma, provocandone la caduta e poi in successione si è creata una caduta di gruppo in una sporta di effetto domino. Kuss è uno dei gregari più importanti per Jonas Vingegaard, il capitano della Jumbo Visma e al momento maglia gialla del giro francese.

Sabato un’altra maxi-caduta aveva provocato la neutralizzazione della tappa pochi chilometri dopo l’inizio. La corsa era poi ripartita una volta terminati gli interventi delle ambulanze per soccorrere i corridori rimasti sull’asfalto, con i ritiri di Antonio Pedrero della Movistar e Louis Meintjes della Intermarché, che era 13esimo in classifica generale. La 14esima tappa aveva fatto registrare un altro incidente, causato da una moto di servizio che ha ostacolato il tentativo di scatto di Tadej Pogacar, rivale di Vingegaard, a 500 metri dalla cima del Col de Joux Plane. Il fotografo a bordo della moto si è poi scusato, ma il motociclo è comunque stato bandito dal Tour e multato.