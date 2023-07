Una maxi caduta dopo pochi km di corsa ha portato gli organizzatori a neutralizzare la 14esima tappa del Tour de France, che è ripartita solo dopo diversi minuti, quando erano terminati gli interventi delle ambulanze per soccorrere i corridori rimasti sull’asfalto. “La corsa resta ferma fino a nuove ordine”, ha comunicato l’account ufficiale della Grand Boucle su Twitter. Poco dopo è arrivata la notizia dei due ritiri per le conseguenze della caduta: Antonio Pedrero della Movistar ha dovuto abbandonare, così come Louis Meintjes della Intermarché, che era 13esimo in classifica generale. L’altro ciclista a essere soccorso dall’ambulanza è stato Adrien Petit, sempre della Intermarché, che poi è ripartito.

I corridori involati verso la prima salita di giornata sono stati fermati, mentre i mezzi di soccorso intervenivano per prestare le prime cure ai tanti ciclisti rimasti a terra. Il mega incidente è avvenuto dopo 5 chilometri e mezzo di gara, quando dal gruppo non era nemmeno cominciati i primi tentativi di fuga. La corsa è ripartita alle ore 14, con il nuovo via ufficiale dal km 8. La 14esima tappa prevede oggi 3 Gpm di prima categoria e la scalata Col de Joux Plane (Hors Categorie) prima della picchiata finale verso Morzine. È considerata una delle frazioni più toste di questo Tour de France, inserita nel mezzo di un trittico sulle Alpi che ieri ha previsto la scalata al Col du Grand Colombier e domenica prevede l’arrivo sui pendii del Monte Bianco.