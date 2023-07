A chi è dedicato il Doodle di Google di oggi? A Zarina Hashmi, artista e incisora indiano-americana considerata come una delle più significative del minimalismo (movimento nato negli anni ’50 che riduce i suoi oggetti alla minima quantità di colori, forme e trame). Google la celebra nell’anniversario del suo compleanno: Zarina nacque infatti il 16 luglio 1937 ad Aligarh, in India, dove ha vissuto una vita idilliaca fino alla spartizione del 1947. In quell’anno fu infatti costretta a scappare nel neo Pakistan dove all’età di 21 anni sposò un giovane diplomatico. Ha così inizio la sua fortuna: viaggiando per il mondo, e in particolare in Giappone, è entrata in contatto con la corrente artistica che l’ha resa celebre. Zarina Hashmi è morta il 25 aprile 2020 a Londra.