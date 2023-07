Lewis Capaldi è inarrestabile. Qualche settimana fa, dal palco del Glastonbury Festival, il cantautore scozzese aveva annunciato di dover prendere una pausa dalle attività live a causa delle sue condizioni di salute. Capaldi infatti è affetto dalla sindrome di Tourette, malattia neuropsichiatrica comunemente chiamata “malattia dei mille tic”. Durante il suo ultimo live a giugno a Glastonbury, Lewis ha dovuto interrompere l’esibizione sulle note di “Someone you loved” a causa dei tic motori e vocali comparsi sul palco. Il video, diventato immediatamente virale su TikTok, mostra il pubblico intonare all’unisono la hit in supporto di Capaldi. Dopo qualche settimana di stop forzato però ecco la sorpresa che Lewis ha riservato ai suoi fan.

Giovedì 13 luglio il cantante è comparso ai Royal Botanic Gardens di Kew a Londra in occasione del concerto dei The Vamps. Impossibile non emozionarsi nel momento in cui Brad Simpson, una volta notato Capaldi, si avvicina a lato palco per stringerlo in un forte abbraccio. Qualche battuta di circostanza scambiata al microfono e il concerto riparte con il sorriso stampato in faccia del frontman e Lewis che si dilegua dietro le quinte. I social, inevitabilmente, sono diventati un contenitore di video e foto utili a tranquillizzare i numerosi fan della popstar preoccupati per la sua salute.

“Ho distolto lo sguardo per un momento e poi ho visto Brad abbracciare come un koala Lewis Capaldi a lato del palco, mentre nessuno si aspettava di vedere Lewis, né che fosse a Londra, figuriamoci al concerto dei The Vamps ai Kew Gardens”, ha scritto un utente sui social. E se in italiano la traduzione di “Someone you loved” equivale a “qualcuno che amavi”, di una cosa Lewis Capaldi può stare certo: ad amarlo e a supportarlo, intonando le sue canzoni, ci sono sempre i suoi fan.