Il maltempo si accanisce nuovamente sulla Lombardia. Intorno alle 22.00, un nubifragio accompagnato da violente raffiche di vento, ha colpito la zona dell’aeroporto di Malpensa. Lungo la SS336 sono caduti diversi alberi nel territorio comunale di Somma Lombardo che hanno richiesto diversi interventi dei vigili del fuoco. La circolazione è rimasta a lungo bloccata. Uno degli alberi caduti ha centrato in pieno l’auto guidata da un giovane che ha subito solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La forte perturbazione che ha colpito il nord Italia nella tarda serata di mercoledì ha provocato diversi danni anche a Brescia. In via Orzinuovi, la copertura di una concessionaria Jaguar-Land Rover è stata divelta dal vento e scaraventata a terra. Sono stati portati via circa mille metri quadri di lamiere e l’acqua ha iniziato ad entrare nel salone di auto di lusso. I titolari, per timore che potesse cedere il controsoffitto distruggendo anche le vetture, le hanno “evacuate” una ad una, parcheggiandole all’esterno della concessionaria. In tutto sono state messe in sicurezza 18 auto.