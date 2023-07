Sul piccolo schermo ha conquistato un traguardo importante, interpretando per la prima volta nella storia della televisione un personaggio transgender: Jeffrey Carlson, uno dei protagonisti della soap opera americana All My Children, è morto in circostanze misteriose a 48 anni. La notizia è stata confermata dagli avvocati dell’attore in una dichiarazione riportata a Fox News Digital: “Siamo molto rattristati dalla notizia della scomparsa del nostro cliente di lunga data, Jeffrey Carlson“, hanno affermato i legali, aggiungendo di non avere altre informazioni e chiedendo “che la famiglia abbia lo spazio per elaborare il lutto in privato”.

La notizia è stata poi confermata anche dai familiari: “Il mio bellissimo, brillante ed estremamente talentuoso fratello Jeffrey Carlson è andato a stare con nostro fratello Gregory Carlson in cielo”, ha dichiarato la sorella dell’attore, Elizabeth Carlson Gingras, che ha voluto ricordare l’influenza positiva che il fratello ha avuto su tante persone. “Non riesco a capire perché sia successo. Quello che so è che conserverò per sempre le nostre risate e il profondo amore che abbiamo l’uno per l’altro”.

Le circostanze della morte dell’attore restano ancora avvolte dall’oscurità: Fox News Digital ha dichiarato che secondo il Dipartimento di Polizia di Chicago la polizia è arrivata sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere poco prima della mezzanotte del 6 luglio. Le ultime notizie dell’attore risalivano invece al 3 luglio. La causa del decesso non è ancora stata appurata ma, dalle prime indiscrezioni trapelate, ad uccidere Carlson sembra sia stato un mix di farmaci e alcool.

In All My Children, nel 2006, Carlson ha vestito i panni di Zarf, una rockstar britannica, il primo personaggio transgender del piccolo schermo, che nella serie è diventata nota con l’abbreviativo di Zoe. L’attore californiano ha recitato anche in Hitch, Law & Order: Special Victims Unit e The Killing Floor, oltre a calcare anche il palco di Broadway in alcuni spettacoli come La capra o chi è Sylvia, Tartuffe e The Miracle Worker di Edward Albee.