Due fratellini di 6 e 7 anni di origine rumena, scomparsi da martedì pomeriggio, sono stati ritrovati morti in una vasca per l’irrigazione nelle campagne del foggiano, precisamente fra i comuni di Manfredonia e Zapponeta. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. Secondo le prime indiscrezioni l’acqua della vasca aveva una profondità di tre metri, ed è possibile che i due bambini avessero scelto di entrarvi per trovare un po’ di refrigerio visto il gran caldo di questi giorni. Il sospetto che i bimbi fossero annegati nel vascone si è avuto quando sono state rinvenute delle ciabattine. A dare l’allarme erano stati i genitori dopo che non li avevano trovati a casa nel pomeriggio.

Gli investigatori della Polizia accorsi sul posto stanno indagando per ricostruire l’accaduto, ed è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità sulle morte die bambini. Forte il cordoglio della città di Manfredonia, colpita dalla tragedia. Il sindaco, Gianni Rotice, ha pubblicato su Facebook il seguente comunicato a nome di tutta la comunità locale: “La tragedia dei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt’Italia nel cuore della notte. Nonostante i primi drammatici dettagli della vicenda, tutti avevamo sperato sino all’ultimo che potessero essere ritrovati sani e salvi”.