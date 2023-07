Alla Camera dei deputati si parla di gioco d’azzardo, l’opposizione presenta una serie di emendamenti sul tema. Quando tocca ad Andrea Casu (Pd) al banco del governo si affolla un capannello di deputati della maggioranza, rendendo palese il disinteresse nei confronti dell’intervento. Il deputato ci prova, la presidenza interviene solo quando il dem Fornaro si mostra spazientito per il comportamento del governo. Casu ci riprova ma nuovamente ma pare che l’intervento non desti alcun interesse almeno fino a quando Fornaro sbotta in maniera palese: “Allora! – urla – e che ca…”… a quel punto Casu, espone l’emendamento che, per la cronaca, viene bocciato.