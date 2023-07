Quando ti dà un bacio “normale” e non uno “stellare” è come “uno schiaffo”. Parola di Valeria Marini – e i “baci stellari” li ha inventati lei, quindi chi può saperlo meglio? – che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato un po’ di sé. 56 anni, un’intramontabile notorietà, la chiacchierata va dalle radici sarde al perché lei, Valeriona, sia sempre lei, attuale e bellissima: “Perché in ciò che faccio metto amore e passione, condivido emozioni e il pubblico lo sente. E sono un’ottimista, pure nei momenti difficili, non è che non ne ho avuti. Trasformo le difficoltà in cose belle. Come stamattina. Ho preso una storta al piede, camminavo lenta, allora ne ho approfittato per fare selfie con chiunque. Se mi chiedono una foto non dico di no, una volta così ho perso l’aereo”. Da Pingitore alla Prati con la quale, “dopo un momento di gelosia ci siamo chiarite”. E gli amici veri, nello spettacolo: “Antonella Clerici e Simona Ventura. Milly Carlucci. Carlo Conti e Renato Zero, che adoro, siamo vicini di casa, una sera lui e Giorgio Panariello mi hanno cucinato dei favolosi spaghetti mantecati“.

Professionalmente, il gota del piccolo schermo. Mike Bongiorno, Piero Chiambretti, Pippo Baudo: “Pippo era ed è l’enciclopedia della tv, un monumento. Preparavo le domande per le interviste e lui me le cambiava tutte, però non me la prendevo. Lui, Mike, Chiambretti, Alberto Sordi, i grandi con cui ho lavorato, erano tutti dei Gemelli, curioso no?”.

E non manca un aneddoto sul filrt con Jovanotti: “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”. Una conferma, su Jova: “Non ho mai detto che bacia molto bene, però è vero“. L’amore, per Marini, non è stato semplice: “Dopo Vittorio (Cecchi Gori, ndr), per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro, ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione”. Ma non smette di sognare, Valeria Marini. E fa bene.