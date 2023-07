I bisnonni rappresentano le radice più profonde dell’albero familiare ma fare la loro conoscenza non è una fortuna che tutti i nipotini hanno. Cesare può ritenersi uno di questi fortunati. Complice la giovane età della mamma, oggi (11 luglio), Aurora Ramazzotti ha postato il primo incontro di suo figlio con il papà 80enne di Eros Ramazzotti. Nella clip, si vede il bisnonno Rodolfo seduto su una sedia mentre è intento a ‘conversare’ con il bambino. Un momento ricco di emozioni che è stato immortalato con il telefonino dalla stessa Ramazzotti: “Guarda che faccia c’ha”, ha commentato riferendosi al nonno mentre Cesare contento inizia a sbattere i piedini. Un video che ha commosso non solo i presenti ma anche i follower della conduttrice. “I bisnonni sono una grande ricchezza“, scrive qualcuno. E ancora: “Io ho la fortuna di avere ancora tutti i nonni a 36 anni. I miei figli hanno oltre a tutti e 4 i nonni anche 4 bis nonni”. Altri invece sono più pragmatici e mettono in luce la grande somiglianza tra Aurora e il nonno. Chi è Rodolfo Ramazzotti? Ex operaio edile e a lui va riconosciuto il merito di aver trasmettere al figlio la sua passione della musica, diventata poi la sua professione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)