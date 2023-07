ROSSO DIRETTO – Nello sport l’espulsione è spesso la diretta conseguenza di un intervento brutale e fuorilegge. Così vuole essere la nostra rubrica: un fatto sportivo della settimana commentato senza mezzi termini, senza peli sulla lingua. Per provocare e far riflettere, anche a costo di finire sotto la doccia

Matteo Berrettini preso di mira per essersi fidanzato con Melissa Satta. E pure Jannik Sinner bersagliato per qualche momento di appannamento. Se la delusione dei tifosi è legittima, le critiche che i due tennisti azzurri hanno ricevuto sono state ingiuste, perché nulla avevano a che vedere con le prestazioni in campo. E questo Wimbledon ha dimostrato che bastava avere pazienza: ritrovata la forma fisica, sono subito tornati al vertice.