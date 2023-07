“Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio“. La conferma arriva dalle parole di Claudio Lotito: di ora in ora si fa sempre più concreta l’ipotesi che Sergej Milinkovic-Savic vada a giocare all’Al-Hilal e lasci la Serie A. L’Arabia Saudita a suon di milioni è pronta ad accogliere un altro calciatore europeo, anche se resta ancora in piedi la pista Juventus. L’entrata in scena degli arabi però ha spiazzato il club bianconero, che ora rischia di perdere il centrocampista.

“Mi hanno detto che l’offerta c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società”, ha confermato il presidente della Lazio ai microfoni di Tag24.it. “Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria”, ha raccontato Lotito. “Perché va via? Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui”.

Lotito ha ribadito di aver cercato di tenere il calciatore serbo proponendogli un rinnovo di contratto in scadenza nel 2024. “Ho cercato fino all’ultimo di tenerlo, ma quando uno mi chiede per un fatto suo e personale di andare via che posso fare? Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita. Lui mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare“, ha aggiunto il presidente della Lazio. Che ha svelato anche le cifre della trattativa: “L’offerta è più bassa di 50 milioni, un pò di meno – ha concluso Lotito – Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto”.