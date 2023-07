Caos in autostrada sulla A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 luglio, proprio nel momento di picco del traffico per il rientro dal mare. Un pullman di turisti – in seguito ad un eccessivo surriscaldamento – ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo causando una densa nube di fumo. Sono 37 le persone rimaste ferite di cui 25 intossicate e 12 sotto shock a causa dell’incendio. Nel video, l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto e la densa nube di fumo che esce dalla galleria.