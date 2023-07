Volevano occupare un lettino anche se non ne avevano diritto. Due adolescenti di 15 anni hanno così aggredito un bagnino su un lido di Marechiaro a Napoli. Hanno accoltellato all’addome Francesco D’Amato, 41 anni e poi si sono dileguati. Grazie alle testimonianze dei bagnanti, i poliziotti sono riusciti a risalire all’età degli aggressori, che stanno cercando in queste ora. D’Amato dopo essere stato colpito è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli: è stato operato e, secondo quanto riporta il Corriere, le sue condizioni sono gravi ma stabili e non è in pericolo di di vita.